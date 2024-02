Sanierungsplan in Aktion: Signa leitet Verkauf von Top-Immobilien ein

In Wien und Tirol

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung wird nun die Beteiligung an der Signa Prime Assets GmbH zum Verkauf angeboten. Dieser Verkauf soll einen bedeutenden Beitrag zum angestrebten Sanierungskonzept der Signa Prime Selection leisten. Zu den in Wien zum Verkauf stehenden Luxusimmobilien gehören das Park Hyatt Hotel, das exklusive Shoppingareal Goldene Quartier und das Verfassungsgerichtsgebäude. In Innsbruck steht das renommierte Kaufhaus Tyrol zum Verkauf.

Verkaufsprozess gestartet

Norbert Abel, der Sanierungsverwalter, gibt folgendes Statement ab: „Der geordnete Verkaufsprozess der SIGNA Prime Assets GmbH beginnt ab sofort und ist von zentraler Bedeutung im Sanierungskonzept der SIGNA Prime Selection. Durch den Verkauf sollen finanzielle Mittel freigesetzt werden, um den angestrebten Sanierungsplan im Interesse der Gläubiger umsetzen zu können.“

Bau von Lamarr gestoppt: Unsicherheit um Signa-Immobilie in Wien

Der Bau des geplanten Einkaufszentrums Lamarr in der Mariahilfer Straße steht derzeit still, und die Zukunft dieser weiteren Signa-Immobilie in Wien bleibt unsicher. Die Insolvenzentscheidung über den Firmengründer Rene Benko verzögerte sich bis März, während innerhalb des Benko-Konglomerats Sanierungsversuche im Gange sind.

