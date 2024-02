Spiel gedreht! KAC siegt im Spitzenspiel

Es dauerte nur drei Minuten, ehe die Gäste aus Ungarn durch Mihaly in Führung gingen. Darauf fand der KAC im ersten Drittel keine passende Antwort mehr. Dafür ging es dann in den ersten Minuten des zweiten Drittels Schlag auf Schlag. Nur wenige Augenblicke waren gespielt, als der KAC dank Ganahl ausgleichen konnte. Doch die Ungarn steckten nicht auf und gingen in der 26. Minute durch Magosi wieder in Führung.

KAC dreht das Spiel in wenigen Minuten

Trotz Rückstands dominierte der KAC allerdings das Spiel. Und das sollte sich dann kurz nach der Hälfte des Spiels auch bezahlt machen. Innerhalb von nicht einmal drei Minuten traf Mursak nämlich gleich zwei Mal und drehte das Spiel für die Klagenfurter. Kurz vor dem zweiten Pausenpfiff trafen die Ungarn dann die Stange und glichen damit fast aus.

Entscheidung nach gehaltenem Penalty

In der 45. Spielminute traf der KAC sogar zum 4:2 durch Petersen. Danach hatten die Gäste aus Ungarn einen Penalty, den allerdings Keeper Dahm, der ihn verursachte, halten konnte. In der 58. Minute gelang den Klagenfurtern dann die endgültige Entscheidung. Gomboc traf zum 5:2 für die Heimmannschaft.