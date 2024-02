Jede Woche: „Cotidianos“ veranstaltet „Mädelsabende“

„Es ist uns ein Anliegen, allen Mädels, Frauen und Damen, allen Jungen und Junggebliebenen jeden Donnerstag die Türen unseres Lokals zu öffnen und dessen besonderes Ambiente für einen außergewöhnlichen „Mädelsabend“ zur Verfügung zu stellen“, so Elisabeth Rogl-Fleischhacker, Betriebsleiterin des Cotidiano am Heuplatz. In ungezwungener Atmosphäre, so heißt es in einer Aussendung, sollen die Mädels dann ein Glas auf sich selbst erheben.

„Jungs sind natürlich auch herzlich willkommen“

„Mit einem Hoch auf alle Mädels wollen wir dazu einladen, jeden Donnerstag von 17 bis 22 Uhr mit einem gratis Glas Prosecco und 50 Prozent auf alle Longdrinks und Cocktails einen Abend ganz im Zeichen des Wohlfühlens zu verbringen“, erklärt Rogl-Fleischhacker. „Jungs sind aber natürlich auch herzlich willkommen“, schmunzelt die Betriebsleiterin des im November 2023 eröffneten Lifestyle-Restaurants abschließend.