Wetter-Mix: Sonne, Wolken und Regen verteilen sich über Österreich

Die dichten Wolken im Westen ziehen Richtung Osten, und vereinzelt kann es am Nachmittag zu leichtem Regen kommen. Der Wind weht aus Südost bis West, besonders in Oberösterreich östlich mäßig. Die Temperaturen starten morgens zwischen minus 5 bis plus 3 Grad, am tiefsten in Osttirol. Tagsüber steigen sie auf angenehme 8 bis 15 Grad an, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.