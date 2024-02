Mild und wechselhaft: Kärnten erlebt wechselhaften Aschermittwoch

Wolken ziehen im Tagesverlauf durch Kärnten, begleitet von einer schwachen Warmfront aus Nordwesten. Trotzdem scheint die Sonne zeitweise, besonders in südlichen und östlichen Regionen. In Teilen des östlichen Klagenfurter Beckens kann sich anfangs Nebel oder flacher Hochnebel halten. Niederschlag bleibt größtenteils aus, mit nur wenigen möglichen Regentropfen in den Tauern. Der Aschermittwoch verspricht wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und milden Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad in den Niederungen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.