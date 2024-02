4:2 Sieg! VSV dreht Spiel gegen Asiago

Bereits nach drei Minuten hieß es dabei aber schon 1:0 für die Heimmannschaft. Meganbosco brachte die Italiener in Führung. Danach entwickelte sich ein flottes Hin und Her, bis zur ersten Pause gab es aber für beide Seiten keine weiteren Treffer mehr zu bejubeln. Im zweiten Drittel dauerte es dann neun Minuten, ehe Hancock für die Villacher ausgleichen konnte. Doch wieder vergingen keine drei Minuten, ehe Asiago durch Marchetti wieder in Führung ging. So endete auch das zweite Drittel mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft.

Asiago kann nicht wieder in Führung gehen

Im dritten Drittel waren es dann acht Minuten, ehe dem VSV dank Desjardins wieder der Ausgleich gelang. Diesmal konnte Asiago aber nicht wieder in Führung gehen – ganz im Gegenteil: Der VSV drehte das Spiel in der 54. Minute endgültig. Hughes traf für die Villacher zum 3:2, ehe Golod in der 60. Minute den Puck noch zum 4:2-Siegtreffer ins leere Tor schob.