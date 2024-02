6,5 Millionen Euro mehr für Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 06:37 / ©Pexels / Eren Li

„In Summe bedeutet das im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe für dieses Jahr Mehrkosten von 6,5 Millionen Euro aufgrund der Personal- und Sachkostenerhöhungen“, berichtet Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Bekanntlich beläuft sich die Erhöhung der Gehälter (SWÖ-Kollektivvertrag) ab 1. Jänner 2024 auf 9,2 Prozent, der durchschnittliche Verbraucherpreisindex (VPI) für 2023 betrug 7,8 Prozent. Diese Kostensteigerungen wurden nun in den Tag- und Stundensätzen abgebildet.

1.500 Mitarbeitende profitieren davon

Von der Valorisierung profitieren ca. 1.500 Mitarbeitende in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Kärnten. Rund 10.000 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien werden von der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und begleitet. In Kärnten gibt es derzeit 48 stationäre Einrichtungen, zwei Einrichtungen für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge, drei Kriseninterventionszentren, zwei Notschlafstellen, eine teilstationäre Einrichtung sowie 28 mobil-ambulante Angebote im Bereich der Unterstützung der Erziehung und 60 mobil-ambulante Angebote im Bereich der sozialen Dienste.

„Verdienen höchste Anerkennung“

Schaar hebt die hervorragende Arbeit der Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe hervor: „Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Hingabe verdienen höchste Anerkennung. Sie stellen sicher, dass Kinder, Jugendliche und Familien in herausfordernden Situationen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um sich gut entwickeln zu können. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft.“