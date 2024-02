Frau (39) im Streit bedroht: Beziehungskrise fing an zu eskalieren

Am 13. Februar 2024, kurz nach 19 Uhr, kam es zwischen einem 32-jährigen Mann und seiner 39-jährigen Gattin zu einem Streit. In der gemeinsamen Wohnung in der Gemeinde Krumpendorf, Bezirk Klagenfurt, fing der Streit an zu eskalieren und es kam es zu Tätlichkeiten. Außerdem bedrohte der Mann seine Gattin.

Mann wurde angezeigt

Die Frau wurde nicht verletzt. „Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, heißt es von Seiten der Polizei Kärnten. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2024 um 07:22 Uhr aktualisiert