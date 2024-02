Über 30 Mängel! Polizei zog „Schrottkarre“ aus dem Verkehr

Die Feststellung von diversen Verkehrsübertretungen und technisch mangelhaften Fahrzeugen gehört grundsätzlich zum Alltag der Verkehrspolizisten in Graz. Bei dieser Kontrolle am gestrigen Faschingsdienstag staunten aber selbst die Beamten der „Verkehrsinspektion 2“ nicht schlecht. Als ihnen gegen 10 Uhr ein augenscheinlich desolater Klein-Lkw im Stadtgebiet von Graz im fließenden Verkehr aufgefallen war, unterzogen sie den slowenischen Lenker (47) aus Graz kurz darauf einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Dabei führten sie das Fahrzeug auch einer technischen Kontrolle bei der Kfz-Landesprüfstelle des Landes Steiermark vor.

Durchrostete Karosserie als „Highlight“

Dort stellten die technischen Experten mehr als 30 technische Mängel in Form eines mehrseitigen Gutachtens fest. Darunter etwa beschädigte Stoßstangen, defekte Bremsseile, nicht funktionierende Beleuchtungen (z.B. Bremslicht, Blinker, etc.) oder auch fehlende Türöffner und Gurtschnallen. Besonders auffallend war die großflächig durchrostete Karosserie. Dabei waren in den bereits entstandenen Löchern im Bereich der Bodengruppe auch zahlreiche Steine bzw. Schotter festzustellen. Der 47-Jährige zeigte sich wenig Einsichtig und gab an, ohnehin nur auf eine Baustelle fahren zu wollen. Polizisten nahmen dem Fahrer aufgrund von „Gefahr im Verzug“ an Ort und Stelle die Kennzeichen und den Zulassungsschein ab. Der 47-Jährige wird wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.