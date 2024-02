Rekordsumme fließt 2024 in Kärntens Straßen und Brücken

„Mit 52,3 Millionen Euro haben wir erneut ein Rekord-Baubudget auf die Beine gestellt, um unsere Straßen, Brücken, Radwege und Stützmauern auf einen modernen Stand zu bringen“, findet Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Neben Mitteln zur Fortführung von Großvorhaben seien auch zahlreiche Baumaßnahmen in den Bezirken vorgesehen. Fast 200 landesweite Planungs- und Baumaßnahmen stehen dieses Jahr auf der Agenda. Etwa 50 davon werden im Rahmen einer „Frühjahrs-Offensive“ bereits kurz nach Ostern starten.

Mehrere Schwerpunkte

„Wir haben die Ausschreibungen dafür schon über die Wintermonate vorbereitet, damit die heimischen Baufirmen Planungssicherheit haben und rechtzeitig nach der Winterpause mit den Arbeiten beginnen können“, erklärt der Straßenbaureferent. Bei der Erstellung des Bauprogramms habe man nicht nur auf regionale Ausgewogenheit geachtet, sondern es wurden gleich mehrere Schwerpunkte gesetzt. Zum einen auf effiziente Deckensanierungen von Landesstraßen in den Güteklassen 3 und 4, um große Straßenabschnitte in kurzer Zeit und zu moderaten Kosten in einen guten Zustand zu bringen. „Damit wollen wir verhindern, dass Straßen in niedrigere Güteklassen abrutschen und dadurch Erhaltung- und Sanierungskosten steigen“, erklärt Gruber. Zum anderen fließen fast acht Millionen Euro in komplexe Brückenbauprojekte und weitere sechs Millionen Euro sind für den Ausbau der Radweginfrastruktur vorgesehen.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Größere Bauprojekte

Zu den größeren Bauprojekten, die heuer in Angriff genommen werden, zählt die Sanierung der Unterführung Goritschach in Pörtschach (600.000 Euro), die diese Woche begonnen hat. Eine Million Euro fließt in die Instandsetzung des nächsten Abschnittes der B109 Wurzenpass Straße, ebenso eine Million in die Sanierung der L47 Ossiacher Tauern Straße bei Velden. An der B81 Bleiburger Straße bei Neuhaus sind die Sanierung der Talbrücke und eines Fahrbahnabschnittes geplant (900.000 Euro). Zusätzlich sind 2,5 Millionen Euro für die Fortsetzung der Generalsanierung der B106 Mölltal Straße sowie 4,5 Millionen Euro zur Beseitigung von Katastrophenschäden vorgesehen.