„Gemeinsam grenzenlos“: Vorfreude auf Nationale Special Olympics steigt

Von 14. bis 19. März werden rund 1.100 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung im grünen Herzen Österreichs zu Gast sein und sich unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ sportlich messen. Zudem werden 400 Trainer erwartet, für einen reibungslosen Ablauf sorgen auch ganz viele helfende Hände, denn nicht weniger als 600 Volunteers werden bei den Winterspielen freiwillig mitanpacken.

Über 300 Sportler aus der Steiermark

Insgesamt 107 Delegationen aus allen Ecken des Landes sowie auch einige internationale Abordnungen aus Deutschland, Griechenland, Lettland, Schweiz, Slowakei, Slowenien und Ungarn bereiten sich darauf vor, ihre Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen. Dabei steht nicht vorrangig der sportliche Triumph im Vordergrund, sondern dass jeder, unabhängig von seinen Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, die gleichen Chancen erhält, seine Talente zu entfalten und sein Potenzial auszuschöpfen. Für die Steiermark gehen mehr als 300 Sportler an den Start.

Welche Sportarten sind vertreten? An vier Bewerbstagen kommen insgesamt 10 Wintersportarten zur Austragung: Ski Alpin, Ski Nordisch, Schneeschuhlauf, Stocksport, Floorball, TanzSport, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Klettern und MATP (Motor Activity Training Program – Sportprogramm für Menschen mit höchstem Förderbedarf).

Graz, Schladming und Ramsau

In Graz wird der Raiffeisen Sportpark als Zentrum der Spiele fungieren. Neben der Eröffnungs- und Schlussfeier (14. bzw. 18. März) werden auch drei Indoor-Bewerbe in der Multifunktions-Sportstätte über die Bühne gehen. Im City Adventure Center Graz geht es beim Klettern hoch hinaus, im Merkur Eisstadion (Halle B) werden die Medaillenentscheidungen im Eisschnelllauf und Eiskunstlauf fallen, und Seiersberg-Pirka wird Gastgeber der Stocksport-Bewerbe sein. Parallel dazu werden in Schladming die Ski Alpin-Bewerbe stattfinden und Ramsau am Dachstein wird Host für Ski Nordisch und Schneeschuhlauf sein. Ein Blick auf die Statistik der abgeschlossenen Detailanmeldung zeigt, dass der Großteil der Teilnehmer bei den Winterspielen 2024 aus dem Gastgeber-Bundesland Steiermark kommt, gefolgt von Ober- und Niederösterreich.

Fest der Einzigartigkeit und er Hoffnung

Die Special Olympics Winterspiele versprechen viele Highlights wie zum Beispiel beim Torch Run (Fackellauf) der Exekutive, mit dem die „Flamme der Hoffnung“ durch sämtliche Austragungsorte gebracht wird und dann bei der großen Eröffnungsfeier am Donnerstagabend feierlich entzündet wird. Neben hunderten Siegerehrungen, diversen Schul- und Jugendprogrammen und Unified-Aktivitäten dürfen sich die Besucher auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Die Vorfreude bei der OK-Chefin Birgit Morelli steigt von Tag zu Tag mehr: „Jetzt biegen wir voller Elan bald in die Zielgerade ein. Die Vorbereitungen laufen auf

Hochtouren und sind sehr intensiv, doch der Zusammenhalt und der Einsatz aller

Beteiligten sind unglaublich. Die Winterspiele werden jedenfalls im gesamten Bundesland

wieder ein starkes und nachhaltiges Zeichen setzen und Beweis für die Kraft des Sports

sein, Menschen zu verbinden und Barrieren zu überwinden.“