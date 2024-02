Tödliches Blutbad in Lehen: Langes Schweigen hat nun ein Ende

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 08:51 / ©BK Mali / KK

In den späten Abendstunden des 31. Jänner ereignete sich im Bereich des Lehner-Parks in der Stadt Salzburg eine Auseinandersetzung zwischen mindestens 15 Personen, zumeist syrischer Herkunft. Eine Person erlag Stunden später ihren Verletzungen im Krankenhaus – wir haben berichtet. Kurz darauf kam es zu weiteren Messer-Attacken in unmittelbarer Nähe. Eine der beiden Bluttaten konnte nun aufgeklärt werden.

Schweigen jetzt gebrochen

Als Tatverdächtiger wurde ein 27-jähriger Somalier ausgeforscht. Zuerst konnten keine genaueren Angaben zu dem Vorfall gemacht werden. Der Verdächtige hüllte sich zu den massiven Vorwürfen in Schweigen. Ein Geständnis soll nun Licht ins Dunkle bringen. Der 27-jähriger Mann gestand die tödliche Messerattacke auf seinen 34-jährigen Landsmann.

Bluttat wurde aufgezeichnet

Medienberichten zufolge geht die Polizei derzeit noch von einem „Teilgeständnis“ des Mannes aus. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen derzeit noch auf Hochtouren. Auslöser für das Massaker dürfte ein Streit der beiden Afrikaner in einer Wohnung gewesen sein. Dieser habe sich weiter auf die Straße verlagert – wo die Auseinandersetzung völlig außer Kontrolle geriet. „Eine Überwachungskamera zeichnete die letzten Minuten des Mannes auf der Schießstattstraße auf“, gibt die Polizei gegenüber den Medien bekannt.