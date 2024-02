Wirbel um Riesenschnauzer-WM: OLG gibt Pfotenhilfe recht

St. Veit an der Glan

Zu fragwürdigen Szenen soll es bei der Riesenschnauzer-WM im Oktober 2023 gekommen sein – wir haben berichtet. Laut einer Meldung der Tierschutzorganisation PFOTENHILFE sollen Besucher dort zahlreiche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgehalten haben. „Verbotene Würgeketten ohne Zugstopp, an denen immer wieder gerissen wurde. Zumindest ein Halter schlug seinem Hund sogar auf den Kopf. Hunde, die nach ihren Haltern schnappten, sich bei den Vorführungen trotz teils mehrmaliger hysterischer Aus-Schreie weiter in den Arm des Scheintäters verbissen und statt auf den Jutearm bis fast in deren Gesicht sprangen“, wurden die vermeintlichen Vorkommnisse damals beschrieben.

Oberlandesgericht gibt Pfotenhilfe recht

Der Fall landete im Dezember sogar vor dem Landesgericht Ried, wo der Antrag auf einstweilige Verfügung des Österreichische Hundesportverbandes (ÖHV) als Veranstalter gegen die Kritik des Vereins Pfotenhilfe abgewiesen wurde. Der ÖHV mit seinem Obmann, Veranstaltungsleiter und SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck bekämpfte dies mittels Rekurs. Jetzt hat ihm jedoch auch das Oberlandesgericht Linz eine Abfuhr erteilt und sieht auch die volle Verantwortung für die Vorfälle beim Veranstalter.

Beiß-WM-Video samt Kritik ist zulässig

Das Oberlandesgericht teilt die Ansicht des Landesgerichts, wonach es dieses sehr wohl für bescheinigt hielt, dass es sich bei den im veröffentlichten Video ersichtlichen Szenen um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz handle. Ein durchschnittlicher Betrachter könnte diese Szenen als Verstöße qualifizieren und die Vorwürfe würden auf einem wahren, jedenfalls ausreichend bescheinigten Tatsachenkern basieren. Die Kosten von 1.335,50 Euro seien laut OLG-Entscheidung der Pfotenhilfe zu erstatten. Das Verfahren zieht sich währenddessen weiter in die Länge. Zur Klage selbst gibt es noch nicht einmal einen Verhandlungstermin. „Dass ein Tierschutzsprecher den Tierschutz bekämpft, ist – gelinde gesagt – merkwürdig. Diese SLAPP-Klage, mit der man uns mundtot machen will, schränkt auch unsere tägliche Tierschutzarbeit ein“, kritisiert Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler.