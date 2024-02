Klagenfurt: Der Nachtwächter zieht wieder los

Am 16. Februar, am 8. März und am 29. März 2024 ist es wieder so weit. Jeweils um 19 Uhr lädt Nachtwächter Horst Ragusch wieder zur jährlichen Laternenwanderung in der Klagenfurter Altstadt. Der Ausklang ist beim „zommstehn“ im Ossiacherhof, um die Feuerschale.