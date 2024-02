Milliarden Investition: Kärnten stärkt Infrastruktur

Ein Investitionsprogramm mit einer Summe von 1,132 Milliarden Euro konnten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber nach der Sitzung der Landesregierung präsentieren. Die hohe Summe fließe in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, in Sanierungen und Qualitätsmaßnahmen sämtlicher Infrastrukturbereiche des Landes.

Großinvestitionen

„Wohnbau, Straßen, Breitband, erneuerbare Energie, Sportbau, Krankenhausausbau bis hin zu Kläranlagen. Das Land Kärnten sichert damit gemeinsam mit externen öffentlichen Auftraggebern tausende Arbeitsplätze, stabilisiert die Konjunktur und führt qualitative Verbesserungen für die Menschen im Land herbei“, fasste Kaiser zusammen. Das Land Kärnten investiert fast 470 Millionen Euro. Über 660 Millionen Euro nehmen externe Auftraggeber Kelag, ASFINAG, die ÖBB oder die Bundesimmobiliengesellschaft in Kärnten in die Hand.

Kärntens Entwicklungsbereiche

Laut Kaiser fließen in diesem Jahr rund 146 Millionen Euro alleine in den Wohnbau in Kärnten. In die Wasserwirtschaft und in die Abwasserinfrastruktur werden von Landesseite 83 Millionen Euro investiert. Über 44 Millionen Euro entfallen auf den Bereich „Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz“. 41 Millionen Euro werden in der „Gesundheit und Pflege“ angelegt. „Fast 3 Millionen Euro investieren wir in Bildungsstandorte und in Sportbauten, um unseren jungen Kärntnern beste Voraussetzungen zu bieten“, so Kaiser.

Hohe Investition in Straßenbau

Einen wesentlichen Anteil daran habe laut Gruber der Straßenbau – sowohl durch Aufträge der ASFINAG als auch durch Aufträge des Landes. So plane etwa alleine die ASFINAG in Kärnten Investitionen in Höhe von 156.000 Millionen Euro in diesem Jahr. Rund 80 Millionen Euro fließen davon in Straßen- und Wegeinfrastruktur des Landes und der Gemeinden.