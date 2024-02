UEFA Conference League: Das gibt es beim Megaevent zu beachten

Oberstleutnant Willibald Gutschi wird am kommenden Donnerstag den Polizeieinsatz leiten. „Einsatzkonzepte können wir nicht bekannt geben. Natürlich gibt es im Vorfeld diverse Lagebeurteilungen. Solche Vorfeldbeurteilungen dienen unserer Einsatzplanung, können sich aber tagesaktuell auch schnell ändern. Deswegen sollte man im Vorfeld stets besonnen agieren und sich mit Informationen zurückhalten. Der von der Behörde verordnete Sicherheitsbereich erlaubt der Exekutive zusätzliche polizeiliche Maßnahmen. Für solche Großeinsätze kann dies hilfreich sein“, so der Leiter des Grazer Einsatzreferates. Der erfahrene Polizeioffizier rechnet, so wie bei internationalen Fußballspielen üblich, mit Fanbewegungen, vor allem zwischen der Innenstadt (Hauptplatz) bis hin zum Stadion. „Dabei gilt es einerseits Verkehrsbehinderungen unter den vorliegenden Voraussetzungen so gering wie möglich zu halten, sowie andererseits die Sicherung eines möglichen Fanmarsches durchzuführen“, so Willibald Gutschi.

Zahlreiche Sicherheitsbereiche

Die Landespolizeidirektion Steiermark, Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, verordnet einen Sicherheitsbereich am 15. Februar 2024, 15 Uhr, bis 16. Februar 2024, 1 Uhr, um die Merkur Arena. Aus diesem Sicherheitsbereich können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Personen wegweisen, die gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen bzw. begangen haben. Gleichzeitig ist ihnen das Betreten des Sicherheitsbereiches verboten. Personen, die trotz eines Betretungsverbotes den Sicherheitsbereich bei dieser Sportgroßveranstaltung betreten, begehen eine Verwaltungsübertretung und können mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro bestraft werden. Auch eine Freiheitsstrafe bis zu 4 Wochen und Festnahmen drohen.

©LPD Stmk