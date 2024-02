Faschingsfinale: Buntes Treiben am Klagenfurter Benediktinermarkt

Am Faschingsdienstag wurde im Herzen Klagenfurts, am Benediktinermarkt, bei toller Atmosphäre Karneval gefeiert. Die Stimmung erreichte rasch ihren Höhepunkt bei Live-Musik von „Blowing Doozy“ und anschließenden DJ-Sounds. Die Besucher feierten bis in die Abendstunden. Die Marktwirte sorgten für das leibliche Wohl aller Gäste, welche übrigens auch zu einem Krapfen-Wettessen eingeladen waren.

Lebensfreude am Benediktinermarkt

„Der Benediktinermarkt war gestern ein Ort voller Lebensfreude und ausgelassener Feierlichkeit, wo die Klagenfurter Faschingsnarren zusammenkamen, um gemeinsam zu feiern und das bunte Treiben zu genießen. Auch wenn der traditionelle Umzug in Waidmannsdorf ausfiel, haben wir hier im Herzstück unserer Stadt den Faschingsdienstag gebührend gefeiert. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses unvergesslichen Nachmittags beigetragen haben“, so Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider.

Feierlichkeiten belebten Innenstadt

Trotz der Absage des traditionellen Umzugs in Waidmannsdorf wurde der Faschingsdienstag in Klagenfurt auf vielfältige Weise gefeiert. Neben der Veranstaltung am Benediktinermarkt, welche vom städtischen Marktamt und „Klagenfurt Marketing“ organisiert wurde, gab es auch in der Osterwitzgasse ein buntes Treiben. Generell war die Klagenfurter Innenstadt voller Leben und Fröhlichkeit. Viele Menschen tummelten sich in einfallsreichen Kostümen auf den Straßen und genossen gemeinsam die ausgelassene Faschingsatmosphäre.