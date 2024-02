Kärnten trauert um Gastronomie-Urgestein

Das Kärntner Gastronomie-Urgestein Harald Schallar ist in der Nacht auf Mittwoch, den 14. Feber 2024, nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Schock sitzt tief in der Branche, immerhin hat sich Schallar mit seinen Betrieben rund um den Wörthersee einen Namen gemacht. Unter anderem steckte er hinter der „Cesathek“ am Wörthersee, der „Cafeteria“ in der Villacher Nikolaigasse oder dem Villacher „Clingkeller“.