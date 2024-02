Große Trauer um ehemaligen Pfarrer des Benediktinerstifts

Altabt Bruno Rader ist am Montag, dem 12. Februar 2024, im 85. Lebensjahr verstorben. Am Dienstag, dem 20. Februar 2024, wird der Verstorbene um 17 Uhr in der Stiftskirche St. Paul aufgebahrt. Um 18 Uhr beginnt die gesungene Totenvesper. Das traditionelle Totenbeten findet um 19 Uhr statt. Am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, um 10 Uhr wird Diözesanbischof Josef Marketz gemeinsam mit Prior-Administrator Marian Kollmann in der Stiftskirche St. Paul/Lavanttal das feierliche Requiem für Altabt Bruno feiern. Anschließend wird der Verstorbene am Ortsfriedhof St. Paul beigesetzt.

Über Altabt Radar geboren am 7. Mai 1939 in St. Martin im Granitztal

1959 Benediktinerorden

1964 Theologistudium

1964 – 1969 Religionslehrer

1964 – 1977 Erzieher

1979 – 1993 Abteilungsleiter Benediktinerstiftes

1988 – 1990 Stiftpfarrer St. Paul

2001 – 2012 Pfarrer Pustritz

2001 – 2008 Pfarrer Wölfnitz und Sauaple