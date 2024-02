Österreichische Post: Dominanz am Paketmarkt trotz Herausforderungen

Der BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH bescheinigt der Österreichischen Post steigende Marktanteile im Paketbereich. Getrieben von einer wachsenden Konsumbereitschaft aufgrund der rückläufigen Teuerung und vermehrten Bestellungen der Österreicher in Asien, stieg das Paketvolumen der Post in Österreich im Jahr 2023 um insgesamt zehn Prozent.

Post bleibt an Spitze

Insgesamt stieg die Anzahl der in Österreich beförderten Pakete im Vergleich zum Vorjahr von knapp 348 Millionen auf 368 Millionen Pakete an – davon entfielen 200 Millionen auf die Post. Mit einem Marktanteil von über 54 Prozent ist die Österreichische Post damit weiterhin klare Marktführerin im Paketgeschäft. „Die BRANCHENRADAR-Analyse ist eine doppelte Auszeichnung für die Österreichische Post. In einem herausfordernden Umfeld konnten wir nicht nur Marktanteile gewinnen, sondern auch die uns anvertrauten Paketmengen weiter steigern.“ , so Sonja Aboulez, Geschäftsfeldleiterin Paket Österreich.

Starker Wettbewerb

Die Post entwickelt sich dynamisch und konnte trotz starkem Wettbewerb ihren Marktanteil mit rund 63 Prozent erneut steigern. Sie bleibt damit in diesem Segment klar Marktführerin.

Im Jahr 2023 war im Bereich der Pakete zwischen Geschäftskunden ein moderater Rückgang am Paketmarkt zu verzeichnen. Die Post hält hier dennoch einen Marktanteil von knapp 30 Prozent und konnte als eine von nur zwei Anbietern auch hier ein signifikantes Wachstum vorweisen.