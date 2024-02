VSV-Adler holen kanadischen Stürmer ins Team

Tyler Steenbergen hat nicht nur für die kanadische U20-Auswahl gespielt, sondern auch in der American Hockey League (AHL) insgesamt 157 Spiele bestritten und dabei 61 Scorerpunkte erzielt, davon 27 Tore. Von 2021 bis 2023 stand der Flügelstürmer, der auch Center spielen kann, in Finnland bei TPS Turku unter Vertrag. Für das finnische Traditionsteam absolvierte der 26-Jährige auch elf Spiele in der Champions Hockey League und stand zuletzt für HK Poprad in der Slowakei am Eis. Der Neuzugang hat bis zum Ende der laufenden Saison im Adlerhorst unterschrieben.

Mehr Kadertiefe

„Tyler ist ein sehr beweglicher und vor allem torgefährlicher Spieler. Wir wollen damit in der entscheidenden Phase der Meisterschaft für mehr Kadertiefe und bei unseren Imports gleichzeitig für zusätzliche Konkurrenz sorgen. Außerdem möchte Tyler die Chance nutzen, um sich bei uns mit ausgezeichneten Leistungen für einen Vertrag in der kommenden Saison zu empfehlen“, betont VSV-Geschäftsführer Martin Winkler. Steenbergen beschreibt sich selbst als eher kleineren Spieler, der hart arbeitet, stark in den Ecken ist und auch über einen harten, präzisen Schuss ausgestattet ist: „Ich freue mich schon sehr auf Villach und möchte dem Team einen echten Play-off-Push verleihen.“