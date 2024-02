Über drei Millionen im Minus: Corona-Krise zwingt nächste Firma in die Knie

Das Unternehmen ist als Gütertransport sowie Speditionsunternehmen mit Schwerpunkt auf

internationale Transporte von Schüttgutware tätig, Die Firma wird von Produzenten beauftragt, den Transport der Waren in das In- und Ausland durch beauftragte Frächter zu organisieren. Der Schwerpunkt liegt örtlich gesehen in Zentral- bzw. Osteuropa, insbesondere in Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowenien, Italien, Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei, Ungarn

und Kroatien.

Covid-Pandemie und Ukraine-Krise

Die Insolvenzursachen liegen in den Folgen der Covid-Pandemie sowie der Ukraine-Krise. Insbesondere in den daraus resultierenden Preissteigerungen in diversen Bereichen, seien die Lohnkosten zuletzt massiv angestiegen. Hinzu kamen erhöhte Treibstoff- und Mautkosten bei den Frachtunternehmen. Diese Preiserhöhungen konnten nur zeitverzögert an Kunden weitergegeben werden. Aufgrund einer Umstellung auf Factoring-Finanzierung konnte die Liquidität im letzten Geschäftsjahr zwar verbessert werden, die Probleme sind jedoch auf den Covid-Überbrückungskredit zurückzuführen.

Mutmaßlicher Betrug machte schwer zu schaffen

Letztlich kam zu der ohnehin angespannten Geldsituation ein mutmaßlicher Betrugsfall durch einen Mitarbeiter, welcher zur Anzeige gebracht wurde. Es erfolgten nicht zulässige und durch die Geschäftsführung nicht genehmigte Annahmen von Aufträgen seitens einer in Liquidation befindlichen ausländischen Auftraggeberin, welche schlussendlich zu einem Forderungsausfall von über 70 Rechnungen führte. Die Passiva werden mit rund 3.870.000 Euro beziffert, denen Aktiva in der Höhe von 706.000 Euro gegenüberstehen. 19 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.