„Alle Hoffnungen dahin geschmolzen“: United Winter World Games abgesagt

Immer Sommer gibt es sie schon länger, nun hätten sie auch im Winter stattfinden sollen: Die United (Winter) World Games in Kärnten. Athleten aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und China hätten von 1. bis 3. März am Hrastalift in Feistritz an der Gail und im Dreiländereck gegeneinander antreten sollen. Doch das Wetter machte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben wirklich alles probiert“

„Aufgrund der Regenschauer am vergangenen Wochenende sind leider alle Hoffnungen dahin geschmolzen, dass es ein Skifest 2024 geben kann“, heißt es dazu in einer Aussendung. Die „United Winter World Games“ mussten daher abgesagt werden. „Gemeinsam haben wir wirklich alles probiert und wollten nicht frühzeitig aufgeben. Nach den Regenfällen des vergangenen Wochenendes ist es nun aber schlichtweg unrealistisch, ein Skifest auf dem Niveau auf die Beine zu stellen“, wird vom Veranstalterteam unterstrichen. Sobald es ein Datum für das Event 2025 gibt, werden diese online bekanntgegeben, heißt es abschließend.