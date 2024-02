Frischer Wind an der Med Uni: Andrea Kurz will die Forschung stärken

Die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin folgt Hellmut Samonigg nach. Sie will gemeinsam mit ihrem Rektoratsteam an der erst 20 Jahre alten Universität neue Akzente für die nächsten Jahre setzen, die Potenziale der Forschung stärken, Innovationen in der Patientenversorgung fördern und die Lehre weiterentwickeln, führte sie im Gespräch mit der APA aus.

Beeindruckender Werdegang

Die berufliche Karriere der gebürtigen Wienerin ist geprägt von einer Reihe von Führungsfunktionen im universitären und klinischen Bereich. So leitete sie unter anderem bereits die Division for Clinical Research an der Washington University, war Ordinaria und Professorin für Anästhesiologie am Inselspital-Universitätsspital Bern und leitete seit 2014 die Abteilung für allgemeine Anästhesiologie an der Cleveland Clinic (Ohio) in den USA. An der Uniklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Medizinischen Universität Graz führt sie seit 2020 zusätzlich eine Forschungseinheit.

Positiv überrascht

Für die Bewerbung als Rektorin in Graz habe sie „der Enthusiasmus der Mitarbeiter und der Umgangston, der hier herrscht“, überzeugt – positiv überrascht war sie zudem von den „Dimensionen und die Großzügigkeit der Infrastruktur“. Die Med Uni sei aus ihrer Sicht „ein exzellenter Boden, auf dem man Forschung erweitern kann“. Die Universität habe 2023 im internationalen Hochschulranking von Times Higher Education Platz 16 unter den internationalen „jungen“ Unis erzielt, hob Kurz hervor.

„Zusammen ein Zeichen setzten“

Generell sei das internationale Renommee der Medizinischen Universität jedoch noch ausbaubar: „Ich glaube, dass die Med Uni sicherlich in einigen Fächern international wahrgenommen wird. Das Ziel, das wir haben, ist aber, die Wahrnehmung sowohl national als auch international zu steigern.“ Unter anderem will man sich beispielsweise verstärkt um Kooperation in internationalen Konsortien bemühen und so globale Forschungsinitiativen mitprägen. Dem Konkurrenzdenken zwischen den österreichischen Unis erteilt sie eine Absage: „Davon halte ich gar nichts. Österreich ist so ein kleines Land und wir sollten daher zusammenarbeiten, um sichtbar zu werden“.

Für das Wohl der Patienten Die Voraussetzungen für die klinische Forschung in Graz bezeichnete sie als gut, „speziell da man hier schon in den vergangenen Jahren erfolgreich daran gearbeitet hat, die Grundlagenforschung mit der klinischen Forschung zusammenzuführen“, wie die Rektorin ausführte. „Schließlich steht das Wohl der Patienten bei jeglicher Forschung im Mittelpunkt“, betonte Kurz.

Förderungen, Zusammenhalt und Co.

Das wichtigste Vorhaben im Moment sei, das Personalmanagement und damit die akademische Kultur weiterzuentwickeln. „Mein Ziel ist es, dass die Mitarbeiter stolz sind, an der Med Uni zu arbeiten.“ Gleichzeitig setzt sie auf Exzellenz in der klinischen Versorgung, der Forschung und der Lehre. „Gemeinsam etwas zu erarbeiten, das dann auch gemeinsam getragen wird, ist wichtig“, betonte Kurz. Vor allem die Förderung von Wissenschafterinnen ist der Rektorin ein großes Anliegen. Hier möchte sie die Rahmenbedingungen verbessern.

Kooperation mit Klinikum Klagenfurt

Zu einer ins Gespräch gekommenen möglichen Kooperation zwischen Graz und dem Klinikum Klagenfurt auf Basis einer gemeinsamen neuen Med Uni-Struktur hielt sich die Rektorin vorerst bedeckt: „Grundsätzlich könnten wir dadurch sicherlich mehr Patientendaten für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung haben. Wir werden uns damit beschäftigen, wie eine solche Zusammenarbeit stattfinden kann und schauen, welche finanziellen und personellen Auswirkungen damit verbunden sind“, blieb Kurz zurückhaltend. (APA/red.14.2.24)

Weitere Informationen: Die Gestaltung einer auf die Zukunft orientierten und qualitativ hohen Ausbildung werde ein Kernthema in den kommenden vier Jahren sein. Neben der Weiterentwicklung der Lehre soll beispielsweise auch die Studienverwaltung so neu organisiert werden, dass sie bestmögliche Bedingungen für Studierende und Lehrende bietet. Ab dem 15. Februar werden ihr Christian Enzinger, Vizerektor für Forschung und Internationales, Manuela Groß, Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung, Erwin Petek, Vizerektor für Studium und Lehre sowie Alexander Rosenkranz, Vizerektor für Klinische Angelegenheiten, Innovation und Nachhaltigkeit zur Seite stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2024 um 15:23 Uhr aktualisiert