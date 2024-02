VGT setzt sich mit Petition für Herdenschutz ein

Die Initiatoren sind die Mitarbeiter des „Vereines gegen Tierfabriken“ (VGT) und deren Chef Martin Balluch. Demnächst wird in Villach und Klagenfurt auch eine Printversion zur Unterzeichnung aufgelegt. „Obwohl wir das erst vor kurzer Zeit initiierten, haben schon Tausende online unterschrieben“, so Michael Mayer, Mitarbeiter vom VGT in Kärnten.

©Nini Tschavoll VGT-Chef Martin Balluch

VGT: „Mehrzahl der Kärntner steht hinter uns“

Mit mehr als 100 Abschussverordnungen im Vorjahr, die für die meisten Wölfe glücklich endeten, ist Kärnten Spitzenreiter. „Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bedient damit natürlich sein bäuerliches Klientel, übersieht dabei aber, dass er auf der anderen Seite Tausende Tierschützer als Wähler verliert“, rechnet Balluch. „Die Bevölkerung steht mehrheitlich hinter unseren Forderungen, das sieht man schon jetzt nach den ersten Tagen, in denen die Petition aufliegt, wir sind keine paar verschrobene Leutchen, sondern wir wachsen Tag für Tag. Die Mehrzahl der Kärntner steht wie eine Mauer hinter uns“, freut sich Michael Mayer. „In ganz Europa ist der Schutz von Herden selbstverständlich. Nur in Österreich weigern sich die Zuständigen vehement anzuerkennen, dass allein gelassene Tierherden in unserer Obhut aktiv beschützt werden müssen. Stattdessen wollen sie alle Wölfe erschießen, die sich nach Österreich wagen“, heißt es in der Petition. „Grubers ‚Kärntner Weg‘ ist indessen klar: Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf“, ärgert man sich in Kärnten.

„Bei den kommenden Wahlen berücksichtigen“

Die Tierschützer hadern besonders mit der ÖVP, aber in den Reihen der Freiheitlichen soll es nicht anders aussehen. „In Salzburg ist die FPÖ für die Abschüsse zuständig, da ist es fast noch schlimmer als in Kärnten“, klagt Balluch. Überhaupt vermuten die Tierschützer, „dass Kickl am liebsten persönlich jeden Wolf den Kragen umdrehen möchte“. Versöhnlicher klingt da schon Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der, wie berichtet, nichts gegen Wölfe in Kärnten einzuwenden hat. „Das sollte man bei den kommenden Wahlen berücksichtigen“, so Balluch.

Welche Maßnahmen würdet ihr setzen, um die Wolfsproblematik in den Griff zu bekommen? Ich bin für die Wolfsjagd. Ein vernünftiger Herdenschutz muss her. Ich finde beides wichtig. Es ist mir egal.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das erwarten und fordern die Unterzeichnenden

Kurz zusammengefasst fordern die Unterzeichnenden der Petition: Umfassende, verpflichtende Herdenschutzmaßnahmen und ein Ende der unbegründeten Hetze gegen den Wolf. Weder dürfen illegale Abschüsse geduldet, noch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu diesem Zweck aufgeweicht werden. Die unnötige Tötung dieses streng geschützten Tieres darf nicht legalisiert werden, vor allem nicht über rechtswidrige Gesetze oder Verordnungen der Bundesländer. Die Unterzeichnenden erwarten von den Verantwortlichen in der Politik, öffentlich klar zu machen, dass der Wolf einen hohen Schutzstatus genießt, und dass Tiere wie Schafe und Ziegen auf den Almen mittels Herdenschutzmaßnahmen geschützt werden müssen.

