Papiermüllpresse in der Kalvarienbergstraße stand in Flammen

Der Vorfall ereignete sich heute in der Kalvarienbergstraße, wo eine Papiermüllpresse in Flammen stand. Die Berufsfeuerwehr Graz reagierte unverzüglich auf den Alarm und traf am Ort des Geschehens ein, um den Brand einzudämmen. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden, bevor er sich weiter ausbreiten und größeren Schaden anrichten konnte.