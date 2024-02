SpongeBob und Patrick ließen Kinderaugen am Faschingsdienstag erstrahlen

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 16:35 / ©Murpark

Die kunstvollen Auftritte der Künstler, gehüllt in beeindruckende venezianische Masken und Kostüme, brachten eine magische Atmosphäre in den MURPARK. Doch nicht nur die traditionellen Masken stahlen die Show – auch die unerwartete Präsenz von SpongeBob und Patrick Star, den Helden aus der Unterwasserwelt, sorgte für Jubel und Heiterkeit.

©Murpark

Venezianische Magie in Graz

Die Formation „Incanto“ überraschte das Publikum mit einem atemberaubenden Mix aus Walking Acts und maskierten Künstlern. Die Performance „Magia Mask“ von „Tanzauftrag“ versetzte die MURPARK-Kunden am Faschingssamstag in einen Zauberbann. Es war, als wäre Venedig für einen Moment nach Graz gereist, um die Menschen mit einer Prise italienischer Magie zu verzaubern.

Meet and Greet mit Spongebob und Patrick Star

Aber auch die kleinen Gäste kamen nicht zu kurz. Am Faschingsdienstag erwartete sie ein vielfältiges und vergnügliches Unterhaltungsprogramm. Ein exklusives Meet and Greet mit SpongeBob und Patrick Star sorgte für glänzende Kinderaugen. Party, Spiele und Bastelspaß rundeten den Tag perfekt ab, während die Kinder in eine Welt voller Spaß und Abenteuer eintauchten.