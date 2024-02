Brand in Murauer Hallenbad: Ursache geklärt

Die Untersuchungen wurden von einem Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Neumarkt in Steiermark in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung Steiermark durchgeführt. Aufgrund der Auswertung der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass der Brand höchstwahrscheinlich auf einen technischen Defekt im Bereich eines Saunaofens zurückzuführen ist. Dies führte dazu, dass Holzteile in unmittelbarer Nähe in Brand gerieten.

Saunaofen-Defekt als Brandursache

Das Schadensausmaß wird voraussichtlich einen sechsstelligen Betrag erreichen. Die genaue Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt, jedoch deutet die vorläufige Einschätzung darauf hin, dass sowohl bauliche Strukturen als auch Einrichtungen des Hallenbads betroffen sind.