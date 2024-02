Steiermark-Haus: Steirische Kunst verzaubert Brüssel

Am Freitag, dem 9. Februar 2024, präsentierte der steirische Künstler Klaus-Dieter Hartl im Steiermark-Haus in Brüssel beeindruckende Fotografien aus den Serien „Zuhören-Totentanz“ und „Natur-Attentat“. In „Natur-Attentat“ setzt Hartl Zimmerpflanzen in Szene, denen er die saftige grüne Farbe entzieht, um das Verhältnis zur Natur zu hinterfragen. Die Serie „Zuhören-Totentanz“ basiert auf Fotos von Jean Tinguelys Werk „Mengele-Totentanz“, bei dem Hartl den Fokus auf die faszinierenden Schatten legt.

Kulturelle Internationalisierung im neu adaptierten Steiermark-Haus gefeiert

Europalandesrat Werner Amon unterstreicht in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit, steirische Kunst international zu präsentieren. Die Veranstaltung im neu adaptierten Steiermark-Haus wird als Beginn einer kulturellen Internationalisierung gefeiert. Unter den Gästen waren auch die Vizebürgermeisterin von Leibnitz, Helga Sams, der Künstler Kurt Ryslavy und der Weinjournalist Henry Sams. Als Zeichen der regionalen und internationalen Vernetzung gestaltete das Team des EU-Militärausschussvorsitzenden General Robert Brieger den kulinarischen Teil des Abends.