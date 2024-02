Kuriose Szenen: Pinguin und Nonne sprangen in die eiskalte Mur

Gemeinsam mit ein paar Freunden verfolgte Sylvie das bunte Treiben, als plötzlich zehn verkleidete Personen auftauchten und direkt vor ihnen eine Schlange bildeten. Was dann folgte, war kein gewöhnlicher Faschingsspaß.

Verkleidete Wasserratten erobern die Mur

Ohne zu zögern stürzten sie sich, voll in ihre schrägen Faschingskostüme gehüllt, darunter ein Pinguin und eine Nonne, in die eiskalte Mur! Der aufmerksame Zeuge entdeckte sogar das Schild „Wasserrettung“ an einem der Neoprenanzüge – offenbar hatten die bunt kostümierten Taucher ihre wasserdichten Geheimnisse gut gehütet. 5-Minuten-Leserin Sylvie konnte angesichts der kuriosen Idee kaum glauben, was sich vor ihren Augen abspielte und dachte sich skeptisch: „Das werden die doch jetzt nicht wirklich tun?“

Wasserdichte Aktion: Neoprenanzüge unter Kostümen

Inmitten der Unsicherheit vollführte der erste der Truppe einen akrobatischen Sprung ins Wasser und schwamm wie eine fröhliche Boje davon. Fasziniert und mit einem Schmunzeln auf den Lippen wandte sich die Leserin an die Gruppe: „Habt ihr denn Neoprenanzüge unter den Kostümen versteckt?“ Ein beherztes „Ja“ und das Erkennen einer Schwimmweste mit der Aufschrift „Wasserrettung“ klärten alle Zweifel – das war wohl eine durchdachte Aktion.

„Wasserratten“ entpuppen sich als Profi-Schwimmer und Rettungskräfte

Die „Wasserratten“, in Wirklichkeit professionelle Schwimmer und Rettungskräfte, wagten sich einer nach dem anderen in die eiskalte Mur. Gegenüber 5 Minuten erklärte Sylvie, dass es sich bei den verkleideten Personen um professionell ausgebildete Schwimmer und Rettungskräfte handelte. Die Leserin konnte sogar die letzten beiden Helden des Tages mit ihrem Handy einfangen.

Über 132.000 Aufrufe

Das Video der skurrilen Aktion, geteilt auf der Instagram-Seite „grazwellnes“, hat bereits über 132.000 Mal (Stand: 19.33 Uhr) für Lacher und Schmunzeln gesorgt. Das zeigt: Graz ist nicht nur eine Stadt mit Geschichte, sondern auch mit jeder Menge Überraschungspotenzial und Humor!

©Instagram @optimus.silke |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2024 um 20:05 Uhr aktualisiert