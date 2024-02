Gleichgewicht verloren: Steirer (46) ist vier Meter in Tiefe gestürzt

Heute Vormittag, gegen 10.30 Uhr, ist ein 46-jähriger Arbeiter aus der Steiermark im Zuge von Bauarbeiten in einem Kavernenkraftwerk im Bezirk Spittal auf ein Podest mit Schalungsbrettern gestiegen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache hat einer der Pfosten plötzlich nachgegeben, wobei der 46-Jährige das Gleichgewicht verlor und in einen offenen Schacht vier Meter in die Tiefe stürzte. Er wurde daraufhin von Arbeitskollegen aus seiner Lage befreit und in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Spittal geflogen. Der 46-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, wie die Polizei berichtet.