Heldentat! „Meine Mama hat sofort die Parkbremse gezogen“

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 20:25 / ©SchwarzerKater

Kurz nach Mittag ist gestern sechs Businsassen das Herz sicher in die Hose gerutscht, als der Fahrer plötzlich über gesundheitliche Probleme klagte – und bewusstlos wurde. Mitten in Klagenfurt fuhr also ein Bus mehr oder weniger ohne Fahrer auf der Pischeldorfer Straße. Zum Glück saß im selben Bus aber auch eine 49-jährige Frau, die gerade eingeschult wurde. Sie hat schnell reagiert, konnte zwar den Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel nicht mehr verhindert, verhinderte aber dennoch schlimmeres, indem sie den Bus anhielt – wir haben berichtet. Wir haben mit der Tochter der Frau Kontakt aufgenommen, sie erklärte uns, wie der Vorfall abgelaufen ist.

„Sie hat sofort das Lenkrad genommen und die Parkbremse gezogen“

„Meine Mama hat bemerkt, dass ihr Kollege in Ohnmacht gefallen ist. Dann hat sie sofort das Lenkrad genommen und die Parkbremse hochgezogen“, berichtet die Tochter von Maria* gegenüber 5 Minuten. Und damit hat sie wohl tatsächlich schlimmeres verhindert, gleich bei der Unfallstelle befindet sich nämlich auch eine Tankstelle, in die sie auch durch den großartigen Einsatz der Busfahrerin nicht gefahren sind. Früher sei sie in Wolfsberg gefahren, nun brauche sie eine Einschulung für die neue Strecke, erklärt die Tochter weiter.

„Im Großen und Ganzen ist Gott sei Dank niemandem was passiert“

„Im Großen und Ganzen ist Gott sei Dank niemandem etwas passiert.“ Ihre Mutter habe bei dem Unfall zwar einen Schock erlitten, mittlerweile würde es ihr aber wieder gut gehen. „Der Gedanke, dass andere Leben am Spiel stehen, hat sie dazu gebracht, sofort zu reagieren“, erklärt die Tochter abschließend die Heldentat ihrer Mutter.

©SchwarzerKater | Hier ist der Unfall zu sehen.

*Name von der Redaktion geändert