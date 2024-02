Großer Sucheinsatz: Nach Vermisstem wurde auch mit Drohne gesucht

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 20:49 / ©FF Markt Wildon

Seit 13.30 Uhr war heute eine Person in Allerheiligen bei Wildon (Bezirk Leibnitz) als vermisst gemeldet. Bereits am Nachmittag hatte dazu die Polizei nach der Person im Bereich Nierathberg gesucht, wie die Freiwillige Feuerwehr Allerheiligen bei Wildon berichtet. Vor Einbruch der Dunkelheit wurde die Feuerwehr zur Unterstützung dann auch angefordert. „Zusätzlich wurden von der Einsatzleitung die Feuerwehren Wildon, Sankt Nikolai im Sausal und Feiting sowie die Drohne Hasendorf nachalarmiert“, so die Florianis.

Vermisste Person wurde unverletzt aufgefunden

Nach etwa eineinhalbstündiger Suche konnte die vermisste Person dann in der Nähe von Neudorf glücklicherweise unverletzt aufgefunden werden. „Sie wurde dem Roten Kreuz übergeben und ins Krankenhaus überstellt“, heißt es auf der Website der Feuerwehr Allerheiligen abschließend. Fünf Feuerwehren mit elf Fahrzeugen und 55 Florianis standen im Einsatz.