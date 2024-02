Wechselhaftes Wetter: Morgens Sonne, nachmittags mehr Wolken

Im Laufe des Tages lockern die Wolken allmählich auf, wobei sich vor allem in Teilen Niederösterreichs die Bewölkung länger hält. Im Westen und Südwesten hingegen dominiert am Vormittag häufig die Sonne, später ziehen erneut vermehrt Wolken von Westen her auf. Der Wind weht überwiegend schwach. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 2 und plus 7 Grad, während die Höchstwerte zwischen 10 und 17 Grad liegen, wobei die höchsten Temperaturen zwischen Vorarlberg und Salzburg zu finden sind, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.