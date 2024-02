Wetterwechsel in der Steiermark: Wolken weichen der Sonne

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 21:36 / ©Gerald Heumann

Doch aus westlicher Richtung nähert sich eine positive Veränderung. Im Laufe des Tages verbessert sich das Wetter, und die Sonne zeigt sich zeitweise überall in der Steiermark. Der Wind bleibt schwach, was zu insgesamt ruhigen Bedingungen führt. Die Temperaturen bleiben mild. Während es am Morgen leicht frostig sein kann, steigen die Höchstwerte im Tagesverlauf auf angenehme 10 bis 15 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria voraussagen.