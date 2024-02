Sonniger Donnerstag in Kärnten: Höchstwerte über 10 Grad erwartet

Besonders in Unterkärnten wird die Sonne voraussichtlich am längsten am Nachmittag strahlen. Frühnebel wird kaum zu erwarten sein. Nach teils leichtem Morgenfrost oder Frühwerten um 0 Grad wird es bis zum Nachmittag wieder ausgesprochen mild. Die Höchsttemperaturen werden verbreitet etwas über der 10-Grad-Marke liegen, was auf einen insgesamt milden Tag hindeutet, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.