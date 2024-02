Energiezentrum der Stadtwerke Klagenfurt zieht um

Der sorgsame Umgang mit Energie und Ressourcen gilt als Gesetz der Stunde. Aus diesem Grund bieten die Stadtwerke Klagenfurt (STW) sowohl Privat- als auch Firmenkunden unabhängige Energieberatungen an.

Neuer Standort

Ende 2022 wurde ein Energiezentrum aus der Taufe gehoben, wo Interessierte sich über mögliche Einsparungspotenziale und Maßnahmen rund um Energie, Wärme, Wasser und E-Mobilität informieren können. Neben allgemeinen Beratungen waren die Themen PV-Anlagen und E-Mobilität von besonderem Interesse. Am 15. Februar 2024 übersiedelt das Energiezentrum in die STW-Zentrale in der St. Veiterstraße. So steht dort ab 19. Februar 2024 das gesamte Service- und Dienstleitungsspektrum der Stadtwerke-Gruppe zur Verfügung.