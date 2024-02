Mädchen (15) aus Sessellift gestürzt: Vater versuchte sie noch zu retten

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 06:17 / ©Montage: Canva

Eine 15-jährige Dänin fuhr am 14. Februar 2024 gegen 13.40 Uhr im Schigebiet Silvretta gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Mutter mit einem 8er Sessellift bergwärts. Beim Einsteigen in den Lift konnte sich die 15-Jährige nicht richtig auf den Sitzplatz des Sessels platzieren und rutschte in weiterer Folge aus dem Sitz.

Zwölf Meter in die Tiefe

Der Vater konnte gemeinsam mit einer weiteren Person im Sessel das Mädchen am Sessellift festhalten. Zwischen Stütze 2 und 3 konnte die 15-Jährige jedoch nicht mehr gehalten werden und stürzte folglich schließlich rund zwölf Meter auf die darunter befindliche Schipiste, wo sie am linken Pistenrand liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde das verletzte Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.