Alkolenker (39) rammte ein Auto und knallt in Betonwand: Kinder verletzt

Ein 39-jähriger Österreicher fuhr am 14. Februar 2024 gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der A12 in Richtung Westen. Aus unbekannter Ursache fuhr der Mann im Gemeindegebiet Telfs, in das Heck eines vor ihm fahrenden Wagens. Dadurch kamen beide Fahrzeuge ins Schlingern. Der 39-Jährige touchierte daraufhin die Betonmittelwand und kam auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand.

Totalsperre auf der A12

Das zweite Auto kam rund 500 Meter später auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Österreicher wurde verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall verbracht. Die Beifahrerin des zweiten Wagens, eine 39-Tschechin und die zwei auf der Rückbank sitzenden Kinder, ein 12-jähriger Junge und ein Mädchen, wurden ebenfalls mit Verletzungen von der Rettung ins Spital nach Hall gebracht. Die 28-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Bei einem später durchgeführten Test stellte sich heraus, dass der 39-Jährige alkoholisiert war. Die A12 war im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Westen für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 07:31 Uhr aktualisiert