Prozess wegen Körperverletzung: Kärntner Glas ins Gesicht geknallt

Dramatische Szenen spielten sich im Oktober 2023 zwischen einem 38-jährigen Steirer und einem 26-jährigen Wolfsberger in einem Lavanttaler Lokal ab – wir haben berichtet. Der Kärntner hatte den Steirer zuvor unabsichtlich angerempelt, woraufhin dieser ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben soll. Und damit nicht genug! In der Folge soll er ihm ein Glas mit voller Wucht gegen das Gesicht geschlagen haben. Die Folge: Mehrere Splitter gerieten dadurch in das Auge des Mannes. Trotz einer mehrstündigen Operation im Klinikum Klagenfurt erlitt er einen 100-prozentigen Sehverlust am rechten Auge.

Prozess wegen schwerer Körperverletzung

Nach dem Vorfall wollte der Mann völlig unbeeindruckt das Lokal verlassen, woran er jedoch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten gehindert worden sei. Am heutigen Donnerstag, dem 15. Feber 2024, muss sich der 38-Jährige nun wegen absichtlich schwerer Körperverletzung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.