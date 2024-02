Mordversuch: Häftling nach Scherben-Attacke fast verblutet

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 08:50 / ©5 Minuten

Am 23. Jänner 2023 kam es in der Justizanstalt Graz-Jakomini zu einem Streit in einer Dreier-Zelle. Während des Streits dürfte ein 24-jähriger Rumäne einen Spiegel zerbrochen und mit einer Glasscherbe auf den 28-jährigen Landsmann losgegangen sein – wir haben berichtet.

Nasses Bett war der Auslöser

Bei der Vernehmung des Tatverdächtigten zeigte sich der 24-Jährige umfassend geständig. Er gab an, von seinen Mithäftlingen mit Wasser bespritzt worden zu sein und habe sich daher sehr aufgeregt. Im folgenden Streit habe er sich bedroht gefühlt und sich daher mit der Glasscherbe verteidigt.

Matratze als „Schutzschild“

Medienberichten zufolge sei das spätere Opfer damit einverstanden gewesen, sich zu prügeln. Die Voraussetzung: Der Angreifer soll sie Glasscherben vorher zur Seite legen. Der dritte Zellenkamerad wollte die Situation schlichten und forderte den 25-Jährigen auf, den Streit nicht handgreiflich zu lösen. Doch er bleib erfolglos. Der wütende Häftling ging auf seinen Landsmann los und stach mehrmals auf den Mann ein. Massiv lebensgefährliche Verletzungen im Brustkorb, Oberbauch und Hals waren die Folge. Das Opfer rang um sein Leben und versuchte ins obere Stockbett zur dritten Person zu flüchten.

Prozess startet im März

Das Opfer überlebte nur knapp. Mehrere Justizwachebeamte eilten sofort zur Hilfe. Der 25-Jährige Tatverdächtige soll sich währenddessen teilnahmelos an den Esstisch der Zelle gesetzt haben. Der Rumäne musste im Krankenhaus notoperiert werden. Nun steht der Prozess bevor. Ende März soll wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenen verhandelt werden.