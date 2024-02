Disney Plus-Kunden im Visier von Betrügern

Cyberkriminelle lassen sich immer neue Betrugsmaschen einfallen, um an persönliche Daten wie Passwörter und Kreditkartennummern zu kommen. So auch im Fall eines Kärntners. Dieser staunte nicht schlecht, als er am Mittwochabend eine vermeintliche E-Mail von dem Streaminganbieter „Disney+“ erhielt. „Leider haben wir Ihr Konto gesperrt“, begann das Schreiben. In der Folge wurde er darüber informiert, dass seine angegebenen Rechnungsinformationen nicht mit den beim Kartenaussteller hinterlegten Informationen übereinstimmen würden. „Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie bitte jetzt Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie Ihre bei Ihrer Bank hinterlegte Kreditkarte“, heißt es weiter. Darunter fand sich ein Button, über den das möglich sein sollte.

Leser reagierte geistesgegenwärtig

Glücklicherweise schaltete der Kärntner schnell: „Ein sehr gut gemachtes Phishing Mail ist im Umlauf“, wandte er sich stattdessen an 5 Minuten. Und tatsächlich. Eine kurze Nachforschung ergab, dass auch der Streaminganbieter selbst ausdrücklich vor der E-Mail warnt. „Disney wird dich niemals auf diese Art und Weise aktiv nach personenbezogenen Informationen fragen. Es sei denn, du nimmst selbst Kontakt mit Disney auf und diese Daten werden zur Lösung eines Problems benötigt“, informiert das Unternehmen. „Wenn du eine E-Mail oder einen Telefonanruf von einer Organisation erhältst, die behauptet, Disney zu sein, und dich bittet, diese Art von personenbezogenen Informationen oder Disney+ Kontoangaben preiszugeben, antworte zu deiner Sicherheit nicht“, heißt es abschließend.

Häufig gestellte Fragen: Was ist Phishing? Unter Phishing versteht man Versuche im Internet, über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten an persönliche Daten wie Benutzernamen, Sozialversicherungsnummern, Passwörter und Kreditkarteninformationen zu gelangen. Wie erkenne ich einen Phishingversuch? Der Text in der E-Mail gibt dringenden Handlungsbedarf vor, wie „Überprüfen Sie bitte jetzt Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie Ihre bei Ihrer Bank hinterlegte Kreditkarte.“

Konsequenzen werden angedroht: „Leider haben wir Ihr Konto gesperrt.“

Du wirst zur Eingabe von vertraulichen Daten aufgefordert, wie etwa den PIN für deinen Online-Banking-Zugang oder eine Kreditkartennummer.

Die E-Mail enthält Links oder Formulare, die du ausfüllen sollst.

Die E-Mail scheint von einer bekannten Person oder Unternehmen zu stammen, jedoch kommt dir das Anliegen des Absenders ungewöhnlich vor.

Die Anrede in der E-Mail ist unpersönlich: „Sehr geehrter Kunde“, „Sehr geehrter Nutzer“. Quelle: bmi.gv.at Wie kann ich mich gegen einen Phishingversuch schützen? Kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut fordert per E-Mail zur Eingabe persönlicher Daten, wie Passwörter und dergleichen auf.

Generell solltet ihr jeden Link in E-Mails oder sozialen Netzwerken vor dem Aufruf sorgsam prüfen. Wenn eine Internetadresse zwar den Namen der Institution trägt, aber ungewöhnliche Zahlen oder Zeichen enthält, ist Vorsicht geboten.

Wenn du nach einer TAN gefragt wirst, ohne jedoch eine Transaktion getätigt zu haben, handelt es sich um eine Phishing-Seite.

Sei misstrauisch, wenn du nach der Anmeldung etwa bei deiner Bank aufgefordert werden, bekannte Daten wie Name, Adresse oder IBAN neuerlich einzugeben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine gefälschte Seite. Quelle: bmi.gv.at Was tue ich, wenn mir bereits ein Schaden durch einen Phishingversuch entstanden ist? Wenn du Opfer von Cyber-Kriminalität geworden sind, zeig das bei der Polizei an.

Dokumentiere Zahlungs- und Kontoinformationen der Anbieter.

Beobachte die Bewegungen auf deinem Konto und informier deine Bank über allfällige unautorisierte Abbuchungen.

Ändere Zugangsdaten und Passwörter, sofern du diese bekannt gegeben hast.

Bei Betrugsverdacht kannst du die Meldestelle für Cybercrime des Bundeskriminalamtes unter [email protected] kontaktieren. Quelle: bmi.gv.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 10:14 Uhr aktualisiert