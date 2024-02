Kärnten sucht wieder junge Redetalente

Gedanken und Meinungen der Jugendlichen stehen beim jährlichen Jugendredewettbewerb im Mittelpunkt. „Der Landes-Jugendredewettbewerb ist eine wichtige Plattform der jugendlichen Beteiligung und Mitbestimmung. Hier können junge Menschen loswerden, was sie beschäftigt – und zwar abseits von Themen, die im Unterricht behandelt werden“, erklärt Jugend-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Junge Sprachtalente gesucht

Teilnehmen können interessierte junge Sprachtalente dieses Jahr in drei Kategorien – klassische Rede, Sprachrohr und Spontanrede. Nominiert werden können sie von ihren Schulen. Die Vorausscheidungen des Landes-Jugendredewettbewerbes finden am 24. und 25. April 2024 statt, das Landesfinale geht am 6. Mai 2023 im Amt der Kärntner Landesregierung über die Bühne. Auf die Landessieger warten nicht nur attraktive Preise, sie werden Kärnten in weiterer Folge auch beim Bundesfinale von 27. bis 29. Mai 2024 in Wien vertreten.

Landesrätin weiß: „Teilnahme erfordert vor allem Mut“

„Der Wettbewerb bietet Jugendlichen eine tolle Chance, das freie Reden vor Publikum zu üben. Die Teilnahme erfordert vor allem Mut, stärkt aber auch das Vertrauen in die eigenen rhetorischen Fähigkeiten. Eine solche Erfahrung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei und ist eine gute Vorbereitung für das Berufs- und auch Privatleben“, so Schaar abschließend. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen, zum Ablauf und zur Anmeldung gibt es online.