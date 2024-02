Ferienzeit ist Stauzeit: Hier solltest du besonders geduldig sein

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 11:32 / ©pixabay.com

Zudem enden die Ferien in den westlichen Bundesländern und Bayern. Am Wochenende ist daher mit erheblichem Rückreiseverkehr aus und starkem Anreiseverkehr in die Schigebiete aus Oberösterreich, der Steiermark und aus Richtung Deutschland zu rechnen. „Vor allem im A10 Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen mehr Zeit einplanen“, gibt die Asfinag bekannt.

Verzögerungen besonders an Salzburger Grenze

Vor allem vor dem Tunnel-Baustellenbereich zwischen Golling Werfen wird es zu deutlichen Verzögerungen kommen. Autofahrer sollten hier einen großen „Geduldsfaden“ mitnehmen. Die Asfinag rät dazu, die Verkehrssituation vor Fahrtantritt, etwa über die Webcams in der App, zu checken. Infos zur aktuellen und künftig prognostizierten Verkehrslage auf der A 10 findest du auch auf der Webseite.

Hier ist mit dichtem Verkehr zu rechnen

A 9 Pyhrnautobahn zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und Liezen

A 9 Pyhrnautobahn zwischen dem Knoten St. Michael und Liezen

A 12 Inntalautobahn im gesamten Verlauf

A 13 Brennerautobahn zwischen Innsbruck und Schönberg

A 14 Rheintal/Walgauautobahn im Bereich Bludenz-Montafon

S 16 Arlberg Schnellstraße im gesamten Verlauf

S 6 Semmering Schnellstraße im gesamten Verlauf

S 36 Murtal Schnellstraße im gesamten Verlauf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 11:34 Uhr aktualisiert