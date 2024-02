Neuer Pächter übernimmt Tankstelle in der Rosentaler Straße

Mevludin Drdallaj hat mit seinen 24 Jahren schon eine eindrucksvolle Karriere hingelegt und ist heute sein eigener Chef. Mitte Jänner 2024 übernahm er die JET-Tankstelle in der Rosentaler Straße in Klagenfurt von Iris Anneliese Kraiger und ist damit wohl der jüngste Tankstellenpächter Kärntens. „Ich habe mich einfach beworben und dann die Zusage bekommen“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten.

Neuer Chef, gewohnter Ablauf

Drdallaj freut sich nun in die Fußstapfen von Kraiger treten zu dürfen. Gemeinsam mit seinem achtköpfigen Team betreibt er jetzt die Tankstelle samt Shop, Gastronomie und Waschanlage. Ändern will er an dem bisherigen Konzept wenig. „Wir verkürzen lediglich die Öffnungszeiten am Sonntag, da haben wir ab sofort von 6 bis 23.30 Uhr geöffnet.“ Ansonsten bleibe alles, wie gehabt. Geboten werden neben Sprit auch frisches Gebäck, Kaffee und warme Snacks sowie Lotterieartikel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2024 um 11:47 Uhr aktualisiert