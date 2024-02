Von LKW gefallen: Holzplatten stürzten auf den Arbeiter (49) – verletzt

Katsch an der Mur

Gegen 8.30 Uhr entluden der 49-Jährige und ein 31-Jähriger mit einem Kran Holzplatten von einem LKW. Beide Männer sind aus dem Bezirk Murau. Vermutlich aus Unachtsamkeit dürfte der 49-Jährige, der am LKW stand und den Kran steuerte, zu weit nach hinten gestiegen sein. Er stürzte aus etwa zwei Meter auf den Boden.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Die noch am LKW-Kran schwebenden Holzplatten verdrehten sich aufgrund fehlender Steuerung. In weiter Folge fielen diese dann teilweise auf den 49-Jährigen. Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch Arbeitskollegen und Rettungskräften mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.