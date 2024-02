KV-Verhandlungen in der IT: Gewerkschaft will weiteren Einigungsversuch starten

Veröffentlicht am 15. Februar 2024, 12:24 / ©GPA / Daniel Novotny

„Bei etwas gutem Willen und Bereitschaft zur Bewegung muss es möglich sein, dass die Beschäftigten, aber auch die Unternehmen endlich Sicherheit über den Kollektivvertragsabschluss erhalten. Gerade in einer Zukunftsbranche wie der IT muss ein Abschluss auch den Wert des Einsatzes der Beschäftigten zum Ausdruck bringen“ so die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft GPA, Sandra Steiner.

Freigabe für Streiks erteilt

Auch wenn eine Lösung des Kollektivvertragskonflikts diese Woche am Verhandlungstisch erklärtes Ziel ist, fanden seit der letzten Verhandlungsrunde am 2. Februar 2024 in zahlreichen IT-Unternehmen neuerlich Betriebsversammlungen statt. Für den Fall eines weiteren Scheiterns wurde nun ein Warnstreik beschlossen. Inzwischen hat auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) die Streikfreigabe erteilt.

Verhandlungen starten heute

Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber von 6,76 Prozent auf die IST-Gehaltssumme liegt nach wie vor deutlich unter der zugrundeliegenden Inflationsrate von 7,75 Prozent. Die Verhandlungen starten heute, Donnerstag 15. Februar 2024, am späten Nachmittag und werden am Freitag, dem 16.Februar 2024, am Vormittag fortgesetzt.