Österreicher von Nachbarn genervt: Das sind die häufigsten Störfaktoren

Der größte Störfaktor der Österreicher sei Lärm, so das Ergebnis der aktuellen Studie „Wohnen und Leben“ von immowelt.at. Und zwar in unterschiedlichen Ausprägungen. Am häufigsten nerven laute Gespräche: Fast jeder fünfte Österreicher stört sich an Streitereien sowie an lauten Unterhaltungen oder Telefonaten. Wenn der Nachbarshund laut bellt oder Papageien schrill kreischen, hört bei 16 Prozent die Sympathie auf. Lärm durch laute Gartengeräte wie Rasenmäher oder Laubbläser stört 14 Prozent der Befragten, gleichauf mit schreienden Kindern. Beim Liebesspiel zeigen die Österreicher hingegen eine höhere Toleranz: Nur zwei Prozent der Befragten stören sich an den Sex-Geräuschen der Nachbarn.

Frauen und Senioren sind gelassener

Doch nicht nur Lärm beeinträchtigt die Stimmung der Österreicher: 16 Prozent der Befragten stört der Zigarettenqualm ihres Nachbarn. Fast jeder Zehnte klagt über abgestellte Gegenstände im Hausflur und vier Prozent fühlen sich sogar durch die speziellen Dekovorlieben ihrer Nachbarn optisch beeinträchtigt. Unterschiede zeigen sich besonders im Geschlecht: Männer scheinen im Vergleich zu Frauen eine kürzere Zündschnur zu haben, wenn es um ihre Nachbarn geht. Von den männlichen Teilnehmern haben 62 Prozent etwas auszusetzen, während es bei den Frauen zehn Prozentpunkte weniger sind. Beide Geschlechter sind sich aber einig: Laute Gespräche der Nachbarn sind der größte Störfaktor. Doch nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch in den verschiedenen Altersgruppen machen sich unterschiedliche Ansichten bemerkbar: Tatsächlich zeigen sich Senioren besonnener gegenüber ihren Nachbarn. Dennoch gaben 47 Prozent der Über-60-Jährigen an, sich durch ihren Nachbarn gestört zu fühlen, wobei Haustiere den größten Nerv-Faktor bilden.

Auf dem Land läuft es harmonischer

Auch mit Blick auf die Ortsgröße fallen deutliche Unterschiede ins Auge: In Großstädten empfinden 62 Prozent ihre Nachbarn als nervig. Abseits der Städte scheinen die Menschen entspannter zu sein: Gerade einmal knapp die Hälfte der Landbevölkerung nörgelt am Nebenmann herum.