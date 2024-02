Plötzlich Multimillionär: Steirer knackte über 3 Millionen Dreifachjackpot

Beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es hingegen in der kommenden Runde um einen Jackpot. Hier hatte niemand eine richtige Fünfer mit Zusatzzahl getippt. Im Jackpottopf werden dafür am Sonntag rund 230.000 Euro erwartet.

Die richtigen Zahlen parat

Bei der gestrigen Lotto Plus Ziehung gab es einen Solo-Sechser. Hier waren die Zahlen für eine Spielteilnehmer goldrichtig. Der Gewinn in der Höhe von mehr als 300.000 Euro geht nach Niederösterreich. Die 65 Fünfer bei Lotto Plus gewinnen je 1.093,80 Euro, bei der kommenden Ziehung geht es beim LottoPlus Sechser wieder um rund 200.000 Euro. Bei der gestrigen Joker Ziehung gab es keinen Spieler mit der richtigen Zahl auf dem Wettschein. Somit geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag um einen Jackpot mit rund 400.000 Euro.