Klage ins Haus geflattert: AK erspart Oberösterreicher hunderte Euro

Der Kostenvoranschlag des Installationsunternehmens aus dem Bezirk Freistadt ist per WhatsApp gekommen und hat besagt, dass die Arbeiten zwischen 170 und 300 Euro kosten werden – je nach Zeit und Materialaufwand. Dann aber die unangenehme Überraschung für das AK-Mitglied: Eine Rechnung über 601,92 Euro flatterte ins Haus. Von dieser bezahlte er 200 Euro, den Rest wollte das Unternehmen einklagen. Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Oberösterreich hat der Konsument aber Recht bekommen und die Klage wurde abgewiesen.

Was war geschehen?

Ein AK-Mitglied aus dem Bezirk Freistadt wollte einige Arbeiten in seinem Haus durchführen lassen. Er schickte Fotos der Arbeitsbereiche an ein Unternehmen und erhielt auf seinen Wunsch von einem Mitarbeiter per WhatsApp eine Kostenschätzung über 170 bis 300 Euro je nach Zeit und Materialaufwand. Auf dieser Grundlage erteilte der Konsument den Auftrag. Die Arbeiten wurden allerdings nicht vollständig durchgeführt und es gab keinen Hinweis, dass Mehrkosten entstehen würden. Dann erhielt der Konsument eine Rechnung, die mehr als doppelt so hoch wie die Kostenschätzung war. Der Konsument zahlte für die erbrachten Arbeiten 200 Euro, forderte schriftlich die Fertigstellung und wies auf die massive Überschreitung der Kostenschätzung hin.

Konsument erhielt eine Klage über 401,92 Euro

Das Unternehmen verweigerte die Fertigstellung und der Konsument erhielt eine Mahnung des Rechtsanwalts. Weder der Rechtsanwalt noch das Unternehmen antworteten auf zwei Schreiben der Arbeiterkammer Oberösterreich. Stattdessen erhielt der Konsument eine Klage über 401,92 Euro. Die Arbeiterkammer unterstützte ihr Mitglied im Gerichtsverfahren. Mit Erfolg: Das Gericht gab dem Konsumenten Recht und erklärte, dass die Kostenschätzung per WhatsApp verbindlich sei. Die Obergrenze von 300 Euro wurde nicht eingehalten und die Arbeiten wurden nicht vollständig erbracht. Daher wurde die Klage abgewiesen.

„Verbindliche Kostenvoranschläge müssen eingehalten werden“

Die Rechtslage sei jedenfalls klar, so die Arbeiterkammer: „Verbindliche Kostenvoranschläge müssen eingehalten werden. Unverbindliche, wie etwa mit dem Zusatz „Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand“, dürfen nur unter unvorhersehbaren Umständen und nur unbeträchtlich überschritten werden.“ Würde sich das Unternehmen verkalkulieren, dürfe das nicht zu Lasten der Konsumenten gehen. „Wird der angebotene Preis nicht eingehalten, setzen wir die Rechte unserer Mitglieder, wenn notwendig, auch vor Gericht durch“, so AK-Präsident Andreas Stangl abschließend.